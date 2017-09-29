В Нижнем Новгороде задержали активистов штаба Навального

В Нижнем Новгороде полиция задержала координатора местного штаба Алексея Навального и еще нескольких активистов.

Соратники оппозиционера сообщают, что задержанных везут в отделение для дачи показаний в рамках административного дела о нарушении порядка проведения публичных мероприятий.

По словам активиста Руслана Шаведдинова, задержанные активисты направлялись на митинг, провести который призвал Алексей Навальный. Сам оппозиционер был задержан в Москве в пятницу утром. Главу его предвыборного штаба Леонида Волкова, находившегося в Нижнем Новгороде, также доставили в полицию.

Также сообщается, что на месте, где планировалось проводить акцию, собираются люди.

Алексей Навальный назвал незаконными действия мэрии, запретившей проводить намеченную на пятницу встречу с жителями города. Он призвал всех приходить на место, где должен был состояться митинг. Оппозиционер считает, что власти хотят сорвать его предвыборную кампанию.