Луценко не исключил, что причиной взрывов в Калиновке была диверсия

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что причиной взрывов боеприпасов в Калиновке (Винницкой области) мог стать заложенный диверсантами детонатор. О наличии данных о такой возможности Луценко сообщил, выступая в прямом эфире телеканала "Интер".

28 сентября главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что следствие не выявило никаких диверсионных групп, которые могли бы действовать в Винницкой области.

Ранее сообщалось, что случившееся расследуется как диверсия.

26 сентября на территории воинских частей в Калиновском районе начался пожар с последующей детонацией снарядов на складе. По предварительным данным, пострадали два человека. Более 30 тысяч жителей прилегающих районов были эвакуированы. В Калиновке повреждения получили свыше двух тысяч домов. Верховная Рада оценила нанесенный ущерб в 800 миллионов долларов.

