В Амурской области убит ефрейтор, открывший огонь по сослуживцам

Солдат, который накануне застрелил трех своих сослуживцев на полигоне в Амурской области, убит во время задержания. В пресс-центре Восточного военного округа уточняют, что он оказал вооруженное сопротивление.

По данным "Интерфакса", жертвами стрельбы, которую открыл ефрейтор Гасан Абдулахадов, стали 28-летний командир роты и двое солдат 1997 года рождения. Еще двое военнослужащих получили ранения. Источники агентства сообщают, что стрелявший был включен в состав роты совсем недавно.

Инцидент произошел во время плановых ночных стрельб. Сообщалось, что Абдулахадов открыл огонь из автомата по группе бойцов, ожидавших выхода на огневой рубеж. После этого он скрылся, взяв с собой оружие.