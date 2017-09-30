Украина: продолжается расследование взрывов под Винницей

На складе боеприпасов в Винницкой области прекратились взрывы. Угрозы для местных жителей нет. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
Секретарь совета нацбезопасности Александр Турчинов назвал инцидент "крупнейшим ударом по обороноспособности Украины". Он отметил, что в результате пожара уничтожена значительная часть боеприпасов. Произошедшее говорит о том, что Украина не способна охранять свой военный арсенал, подчеркнул секретарь совета национальной безопасности.
Пожар на одном из крупнейших военных складов Украины произошел в ночь на 27 сентября. Украинские власти оценили ущерб в 800 миллионов долларов. Военная прокуратура Украины расследует дело как диверсию. Следствие не исключает причастность России. Однако никаких следов внешних диверсионных групп следователи пока не нашли.
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