Михаил Саакашвили встретился со своими сторонниками в Одессе

Бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии Михаил Саакашвили в субботу встретился с жителями Одессы. Он обвинил действующего мэра города Геннадия Труханова в коррупции и некомпетентности. Саакашвили заявил о намерении поменять власть в Киеве, чтобы затем сменить власть в Одессе и заняться развитием города.

Трансляция выступления велась в Фейсбуке политика. Он также возложил на мэра Труханова вину за то, что дело о пожаре в муниципальном детском лагере "Виктория", в котором погибли двое детей, не было, по мнению Саакашвили, расследовано должным образом.

Перед началом выступления бывшего губернатора на площадке, где должна была начаться встреча, произошла стычка между сторонниками Саакашвили и некими молодыми людьми, которые громко включили музыку. Столкновение разняла полиция, сообщает издание "Украинская Правда".

На минувшей неделе суд во Львовской области признал бывшего губернатора Одесской области виновным в незаконном пересечении границы Украины и назначил ему штраф.

10 сентября Михаила Саакашвили при поддержке сотен своих сторонников пересек польско-украинскую границу.

В конце июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства за то, что тот в свое время не сообщил об уголовном преследовании в Грузии.