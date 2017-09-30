Олег Сенцов написал, что его этапируют в посёлок Харп

Украинский режиссёр Олег Сенцов, отбывающий 20-летнее заключение в России, прислал письмо из СИЗО Тюмени журналисту "Открытой России" Зое Световой.

Сенцов считает, что его этапируют в самую северную колонию в посёлке Харп в Ямало-Ненецком автономном округе, которая известна своими тяжёлыми условиями содержания.

Режиссёр сообщил, что до этапирования ему не передавали большинство писем, которые затем отдали все сразу. "Физически меня, конечно, никто не трогает, но ты прекрасно понимаешь, что эта система может извращенно наказывать и издеваться, не применяя грубую силу", - пишет Сенцов. Однако в конце письма он выражает решимость победить и оптимизм по поводу будущего: "В конце концов на Северный полюс же они меня не вывезут сидеть?".

Письмо, пришедшее по почте 29 сентября, датировано 17-м числом, а отправлено 21-го.

В самом начале сентября Сенцова, который находился в якутской колонии, этапировали в неизвестном направлении. 9 сентября члены иркутской Общественной наблюдательной комиссии нашли его в СИЗО Иркутска. С тех пор ни адвокаты, ни семья ничего не знают о местонахождении Сенцова.

В 2015 году российский суд приговорил украинских граждан Олега Сенцова и Александра Кольченко к 20 и 10 годам лишения свободы соответственно по обвинению в террористической деятельности в аннексированном Крыму.

Ведущие правозащитные организации объявили Сенцова и Кольченко политическими заключенными. Россия отказывается выдать их Украине.

