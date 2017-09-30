Навальный в воскресенье встречается с жителями Архангельска

1 октября Алексей Навальный встречается с жителями Архангельска – в рамках своей предвыборной кампании.

В субботу он провел встречу в Оренбурге, на которую – по разным оценкам – пришли от 800 до полутора тысяч человек.

В тот же день в Тюмени были задержаны трое волонтеров местного штаба Навального. У них изъяли около 100 листовок, но вскоре отпустили без протоколов. По информации "ОВД-Инфо", они гуляли по городу с воздушными шариками, на которых был логотип предвыборной кампании оппозиционера – "Навальный 2018".

Ранее в субботу семеро сторонников Навального, задержанных в пятницу в Нижнем Новгороде, были обвинены в нарушении правил проведения митингов. Они приняли участие в несогласованной акции в поддержку оппозиционера, которая прошла вместо сорванного властями митинга.

30 сентября стало известно, что власти Петербурга, Сочи, Уфы и Казани окончательно отказались согласовать митинги с участием Алексея Навального.

В пятницу поздно вечером Навального и руководителя его предвыборного штаба Леонида Волкова, которые были задержаны: первый – в Москве, а второй – в Нижнем Новгороде, – отпустили из полиции, обязав 2 октября явиться в суд в Москве, где будут слушаться их дела о повторном нарушении правил организации публичных акций.

Оппозиционер намерен баллотироваться в президенты России в 2018 году и проводит агитационные поездки по регионам. Он считает, что власти стремятся помешать его предвыборной кампании.

