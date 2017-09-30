Тиллерсон призвал к спокойствию в решении проблемы КНДР

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал сохранять спокойствие при урегулировании ситуации на Корейском полуострове.

Выступая на пресс-конференции в Пекине – после переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином, Тиллерсон подчеркнул при этом, что Северная Корея должна прекратить ракетные испытания.

Госсекретарь отметил, что Вашингтон не намерен признавать КНДР ядерной державой, но не планирует и никаких шагов по свержению авторитарного режима Ким Чен Ына.

В ходе китайско-американских переговоров обсуждались также проблемы торговли и подготовка к предстоящему визиту в Китай президента США Дональда Трампа.

Вашингтон добивается, чтобы Пекин усилил давление на Пхеньян - в ответ на его отказ заморозить ядерную и ракетную программы.

28 сентября Китай объявил, что в начале января 2018 года должны прекратить работу все северокорейские компании на территории КНР. Деятельность совместных с КНДР предприятий за границей будет также остановлена.