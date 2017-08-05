СБ ООН ввёл новые санкции против КНДР - за ракетные испытания

Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о новых санкциях против Северной Кореи. Они могут стоить Пхеньяну миллиард долларов - трети доходов от экспорта.

Вводится эмбарго на вывоз из КНДР железной и свинцовой руды, угля и морепродуктов, запрет выдавать гражданам КНДР разрешения на работу, создавать новые и расширять действующие совместные с этой страной предприятия. В санкционный список ООН внесены дополнительно 9 северокорейских граждан и 4 компании.

В субботу же представитель КНР при ООН Лю Цзеи призвал Пхеньян не предпринимать действий, которые могут привести к эскалации напряжённости на Корейском полуострове.

Отказаться от ядерной программы призвал Северную Корею и российский представитель Василий Небензя.

Америка стала инициатором введения новых санкций против КНДР в ответ на два недавних запуска Пхеньяном межконтинентальных баллистических ракет.

Прежними резолюциями ООН Северной Корее запрещено иметь ядерную и ракетную программы, но она продолжает проводить ракетные испытания, вызывая резкое осуждение большинства государств.