Собчак раскритиковала Навального и предложила "объединиться"

Телеведущая и общественный деятель Ксения Собчак вновь обратилась к оппозиционеру Алексею Навальному, обвинив его в расколе оппозиции и одновременно предложив "объединить усилия".

В совей записи в Instagram, обращенной к Навальному, Собчак обратила внимание на то, что на встречи с оппозиционером в регионах приходит, по ее мнению, мало людей.

Собчак также обвиняет Навального также в призывах к несогласованным акциям. Именно по такому обвинению оппозиционера в понедельник будут судить в Москве, ему грозит до 30 суток ареста.

В начале сентября газета "Ведомости" и другие СМИ сообщили о том, что Собчак может выдвинуть свою кандидатуру в президенты - с согласия администрации Владимира Путина. Сама Собчак отвергла договоренности с Кремлем, но прямо не заявила, что не будет баллотироваться. На прошлой неделе Навальный, который сам намерен баллотироваться в президенты, подверг Собчак резкой критике, назвав ее "спойлером".

В воскресенье Алексей Навальный, как ожидается, проведет встречу с жителями Архангельска. В ходе предвыборного турне он посетил ряд городов России. Соратники Навального говорят о "многотысячных" встречах, а его критики утверждают, что на них приходит немного людей.

Алексей Навальный и Ксения Собчак были членами Координационного совета оппозиции и видными участниками массовых акций протеста 2011-2012 годов.