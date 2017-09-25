Вождизм и посмешище

Самый увлекательный сетевой спор развернулся на выходных вокруг конфликта Алексея Навального и Ксении Собчак. После того, как "Ведомости", The Bell и Би-Би-Си написали, что популярная телеведущая может вступить в президентскую гонку, оппозиционный лидер раскритиковал ее на своем Youtube-канале "Навальный Live", предположив, что ее кампанию будут финансировать олигархи и администрация президента, которые хотят "притащить на выборы либеральное посмешище" - карикатурного оппозиционного кандидата "с людоедскими взглядами" в политике и экономике. Собчак не осталась в долгу и обвинила Навального в том, что тот отталкивает своих союзников, опасаясь "политической конкуренции". "Это неправильно, и это вождизм", - написала она в Instagram. Она опровергла слухи о том, что собирается на выборы, но вместе с тем в комментарии РБК заявила, что на фоне усиливающихся разговоров на эту тему «волей-неволей начала об этом задумываться».

То, какое решение примет Ксения, зависит не от нее, уверены многие комментаторы:

Если Собчак действительно подастся на выборы, сможет ли она составить реальную конкуренцию Навальному? Этот вопрос обсуждают в комментариях к посту бывшего шеф-редактора РБК, ныне руководителя проекта The Bell Елизаветы Осетинской:

Набила сегодня в Гугл трендс две фамилии (Собчак/Навальный) ради интереса. разрыв то вообще небольшой. Простите, но если б я была кремлевским политтехнологом я бы это придумала, даже если бы этого не было в природе

Хорошо, что я - не они!

Irakli Beselidze

Гугл трендс не учитывает качественные показатели, например авторитет. У Навального он выше, так как про него пишут авторитетные СМИ не только в России, но и западные медиа, авторитет которых значительно выше. Кроме того, тренды не показывают реальную электоральную поддержку. Например, по ходу президентской кампании в США интерес к Трампу был в два раза выше, но голосов он набрал меньше чем Клинтон.

Vladimir Todres

++У Навального он выше так как про него пишут авторитетные СМИ не только в России но и западные медиа, авторитет которых значительно выше.++ Это можно сконвертировать в дополнительное финансирование на поддержку демократии и добра, но нельзя - в поддержку избирателей. Симпатия западных медиа у нас сейчас - liability, а не asset.

Многие, однако, не воспринимают кандидатуру Собчак всерьез.

Lidia Grechina

На мой взгляд, это смех все. Ладно, речь бы шла хотя бы о мэре . Но в президенты !!! Это просто шутка какая-то. Так Путин над оппозицией нашей смеётся , создавая такие альтернативы. Грустный фарс

Dmitriy Lukianov

Только доведение до абсурда позволяет определить границы любой, в том числе идиотской, идеи

То, что кандидатура Собчак - фарс, наверняка понимает и она сама, считает ​Александр Тимофеевский:

Участие в президентских выборах, само собой, убьет репутацию Собчак, и она, не будучи дурой, отлично понимает это, отсюда метания. Проблема Собчак как кандидата на выборах в том, что ее личный имидж не совпадает с электоральным, она цепляет не либералов, чьим мнением дорожит, а избирателя Жирика, здравомыслящего и краснорожего, в трениках, он (при движении к нему навстречу) за нее может проголосовать - тогда Собчак получит гораздо больше голосов, чем собирает обычно либеральный кандидат. Проголосует ли этот в трениках за Навального, я совсем не уверен, Навальный для него слишком левый и оппозиционный, у более правой и институциональной Собчак тут лучше перспективы. Она - талантливый правый эксцентрик, в России это любят.

Понятно, что пощупать своих избирателей для Собчак соблазнительно. Но делает карьеру она не среди них, а среди либералов, в аудитории Дождя, которая не простит ей этих выборов. Все понимают, что Собчак с рождения связана с Путиным, а значит, у нее есть отношения с Админочкой, но игра строится на том, что такой роман для независимого журналиста (не говоря уж о политике) исключен в принципе. Понятно, что никакой независимости нет, но вуаль должна быть накинута, куда без нее? Соглашаясь участвовать в выборах, Собчак срывает вуаль, рвет ее и топчет в пыли. Зачем? Скажу еще проще: можно сосать уй, это хорошее дело, дарующее наслаждение, взаимное, прекрасное, кто осудит? Но писать на лбу "сосу уй" приличной девушке не следует, она из-за этого становится неприличной.

Правила, конечно, существуют для того, чтобы их нарушать, и эксцентрику это по роли положено, но ведь не ради фальстарта. После смены режима Собчак может сделать большую политическую карьеру. Но пока режим на месте, это будет карьера режима, а не ее.

Того же мнения придерживается Зоя Светова:

Для Собчак выдвигаться сейчас - губительно для Ее репутации. Она может сколько угодно говорить и писать, что сама решила и АП ни при чем. Но в это никто не поверит. А коли это так, то это западло. Навальный давно ведёт кампанию, несмотря ни на что. А для Собчак это будет просто шоу в лучшем случае. Если она поставит Кремлю условие, что будет участвовать, если допустят Навального, тогда в этом есть хоть какой то смысл. Но ведь все именно наоборот. Жизнь в России слишком серьёзна, чтобы если ты дорожишь своей репутацией , играть в выборы

В поддержку этой точки зрения выступает Мария Баронова:

Поэтому для выхода на настоящее политическое поле и нужно выписываться из тех, кто давно требует выписки

Владелец телеканала "Дождь" Александр Винокуров провел в Facebook опрос:

А можете написать в комментах, почему Алексею Навальному надо участвовать в выборах-2018, а Ксении Собчак не надо?

В комментариях собралось зашкаливающее количество известных медиадеятелей.

Медиасрачи 2.0

Кому можно, а кому нельзя решает приёмная комиссия из Красовского, Кашина, Лошака, Бароновой, Тимофеевского, Световой, Бородиной (не Ксюши), Олевского, Павловского, Навоши, Чекаловой, Малютина и кого только не. Защитить жену порывается Максим Виторган, но ему предрекают долгую дорогу в казенный дом в Магадане по итогам президентской кампании.

Аргументы против участия Собчак в президентской кампании во многом повторяют те, которые привел в своем эфире Алексей Навальный.

Saida Khalimova

Потому что драгоценные голоса разделятся на два лагеря, а могли бы объединиться и показать лучший результат.

Lelia Shergova

потому что Навальный уже несколько лет тратит свое время и силы на то, чтобы однажды в России были нормальные выборы, в которых и участие Собчак не будет вызывать такие вопросы. А Собчак потратит немного времени и сил для того, чтобы участие в выборах Навального так и осталось бесконечным преодолением барьеров и преград ради умозрительного результата.​

Timur Olevskiy

Потому что есть один сильный кандидат, и нет никакой демократии. Не надо ничего придумывать, надо отказываться и заставить его допустить его. Выдвижение Собчак, при всём уважении, снимает головную боль АП. Зачем так делать?

Andrey Loshak

Потому что если вам осточертел Путин и вы хотите изменений, нужно перестать ждать второго пришествия Христа и объединяться вокруг одного реального кандидата. Иначе все будет как всегда. Навальный уже очень много сделал для того, чтобы таким кандидатом стать - в отличие от Собчак. Появление в этой конструкции Ксении Анатольевны вызывает мягко говоря недоумение. Шансов у нее никаких, это думаю даже она прекрасно понимает - ну вот нахера она тогда туда лезет? Ответ у меня для Собчак увы нелестный - очередная многоходовочка АП для нейтрализации единственного реального соперника

Evgeny Feldman

Потому что это не развлечение и не «а не сходить ли мне вечером на концерт?», а тяжелая работа, которую он при всех своих минусах ведёт на износ и уже почти год, а она не начала и не начнёт.

Сергей Лоскутников

Путин от чекистов и советов. Собчак от них же - поэтому ей не надо (так как между ними нет разницы). Никакой. А от нас, нет никого. Мы не представлены. Поэтому Собчак - плохо, а Навальный - хорошо. Помните как её освистали на Сахарова ? Путина освистали бы так же. А её попытка занять в бюллетене место нормального кандидата, очевидна.

С комментаторами, которые считают, что Ксению следует допустить на тех же правах, что и любого другого кандидата, спорят те, кто уверен, что Навального к выборам не допустят.

Tatiana Suvorova

Никому не надо участвовать в этих выборах, пусть Путину будет одиноко

Alya Kirillova

Всем надо. И вам надо. Всем.чем больше разных кандидатов, тем больше голосов будет не у Путина.

Alexandra Garmazhapova

По поводу Навального, Собчак и #всехвсехвсех.

В общем, не пойму воя по двум тезисам:

- мы должны сплотиться вокруг Путина, потому что только он нас спасёт;

- мы должны сплотиться вокруг Навального, потому что только он нас спасёт.

Колода, состоящая из Миронова, Жириновского, Зюганова и Явлинского, многих уже откровенно не вдохновляет.

Это нормальная история, что люди ищут альтернативу. Кто-то поддерживает Навального - great, кто-то нет - ok.

Среди тех, кто не поддерживает, есть запрос на третью силу. И это может быть как Шлосберг с Гудковым, так и Собчак.

Запрещать кому-то выдвигаться куда-либо по той причине, что #мывсеиззатебяумрем - хм, ну, не знаю.

Извините за внимание, как говорит господин Белковский.

Дмитрий Навоша

На свободных выборах в свободной стране – да, безусловно, никаких возражений против Собчак. А вот в условиях имитационной демократии, как сейчас, это, естественно, будет вызывать вопросы – если она так даст себя поиспользовать, и ей будут прикрывать недопуск Навального.

Elena Chekalova

Я думаю нет ничего плохого в выдвижении госпожи Собчак, тем более это принесёт большую маркетинговую пользу не только самой диве, но и любимому мною Дождю. Но вот если наступит ситуация, в которой Собчак зарегистрируют, а Навального нет, и КА при этом останется, некрасиво получится. Прям совсем грустно

Глеб Павловский

огромная разница - выдвигаться сейчас - или после того, как АН откажут (если откажут, а видно откажут)

Отдельные комментаторы критикуют Навального.

Арина Бородина

А я бы ни за кого из них не стала голосовать. Но Навальный настолько оскорбительно наехал на Собчак, еще до того, как она даже и не объявляла ничего, что просто нет слов. Я вам уже говорила про его отношение к Гудкову, теперь он проехался по Собчак. Меня трудно отнести к тем, кто симпатизирует Собчак, я и из друзей ее давно удалила, но Навальный так отвратительно наехал на нее, а она молодец, хорошо ответила. Могла бы и еще жестче, исходя из того, что он нес про нее, про гонорары ее и что она из "блатной семьи" (обалдеть, чисто путинский прием!), но ответила очень достойно.

Но оба для меня не кандидаты, конечно.

Как и Прохоров когда-то. Я принципиально не голосовала за него тогда

Светлана Саградова

Честно? Лично мне не надо обоих, т,к не мои кандидаты оба. Как и Явлинский. Кот. тоже не ясно, пустят или нет.

Но с другой стороны, моих (Рыжкова, Гудкова, Ройзмана) там точно не будет. А вот для страны в принципе очень важно, чтобы пустили всех, кто хочет. Но если мы точно знаем, что одних не пускает под расписку Явлинский, других от страха не пускает нынешний гарант, для полного счастья не хватало только истерик о своей уникальности Навального, чтобы сказать всей альтернативной власти тусовки "да идите вы все лесом". Ведь Алексей даже не понимает, что это мы, люди, можем говорить, за мы выдвижение Ксении или нет, но ему этого делать просто нельзя! Тем более публично. Если он про новое и иное, то должен быть за законное выдвижение любого! Иначе он выглядит более молодым клоном нынешнего царя: только я решаю, с кем соревнуюсь.

После этого и его выходок два раза уже в выборы в адрес Гудкова, теряет уважение сильно. Особенно тем, что не догоняет, что его неспособность вовремя похвалить коллег и вовремя просто промолчать публично, может выйти, что на выборы его пустят в итоге, а поддержать его никто уже не захочет из своих.

(представляю, как ржут в АП, видя, как он охотно ныряет во все капканы для срача со своими, кот. подсовывают)

Anton Krasovsky

Ксения Собчак честно говоря, после всего этого дружного воя интеллигентных людей, хочется тебя как-то обнять и поддержать.

Дискуссию увенчал комментарий самой Ксении Собчак:

Ну что,раз опять меня без меня женили скажу только одно:я никогда никому из вас не давала повод считать,что я "зависимый" от кого -то человек. Я никогда не была членом Единой России,никогда не топила публично за Путина даже до 2011 года. Да,есть история моей семьи -но свои деньги я зарабатываю сама,всегда была самостоятельной фигурой и это,собственно,главное чем я горжусь. И мне крайне обидно читать про мои "якобы" связи с АП. На каком основании? Приведите мне хоть один пример когда можно было усомниться в моей независимости? Да,АП решает внутри себя регистрировать или нет. Но это ИХ решение. И по Навальному и по любому другому .И оно не подтверждает,что тот ,кому это сакральное право даруется бегает туда на летучки. Просто даже интересы врагов иногда могут совпасть. Выгодно кого-то выпустить из тюрьмы,выгодно пустить на выборы -неужели теперь надо все время на это ориентироваться ? И почему любой кроме Навального-спойлер? Разве это демократия?

На обвинения в адрес Навального отвечает юрист ФБК ​Любовь Соболь:

Прочитав пост Собчак (https://www.instagram.com/p/BZYMxZNBvcM/…), где есть выражение «Навальный не сможет участвовать в выборах», захотелось ей подарить Конституцию. Потому что по главному закону нашей страны Навальный может баллотироваться. О незаконности недопуска на выборы Навального недавно заявил и Совет Европы (http://www.rbc.ru/rbcfreenews/59c3f09b9a7947bfa507d694). Только это утверждение Ксении Анатольевны меня уже отталкивает от мысли, что Собчак может стать хорошим кандидатом. У нас уже есть президент, который не уважает конституцию и плюет на международные инстанции. Зачем нам еще один такой?

Много в посте - про шоу-бизнес. Навального Собчак сравнивает с Ургантом. Только вот одна деталь: Навальный при всем своем умении говорить зажигательные речи на публике никогда не занимался шоу-бизнесом, потому что Навальный не занимается бизнесом, на ведении программы и YouTube канала он не зарабатывает, рекламу не продает. В отличие от Собчак за посты в инстаграм не берет сотни тысяч рублей.

Вообще, конечно, надо понимать, что плохо не то, что кто-то пляшет на корпоративах, а потом собирается баллотироваться в президенты. Есть пример Рейгана, актера и радиоведущего, есть пример Трампа. Плохо другое - отсутствие у «кандидата» цели победить, чтобы сделать реформы. Цель - добрать новых подписчиков в инстаграм до уровня Бузовой, чтобы потом монетизировать популярность - омерзительна.

Как я и говорила в эфире с ютьюб-блогером Соболевым (https://youtu.be/lS8cUdPoF_8), прекрасным, на мой взгляд шоуменом, как и Собчак, политика - это не игрушка. Людей сажают в тюрьму и избивают дубинками на митингах, страна нищает, а национальные богатства чиновники растаскивают заграницу на яхты и виллы. Человек, который говорит что его выжали с телевидения (кто же тогда новое шоу на МузТВ ведет?), обвиняет человека, у которого брат в тюрьме в одиночной камере сидит. Риали?

Про обвинения в вождизме Навального вообще отдельно еще давно хотела написать. Мне, как человеку 6 лет работающему в структуре Навального, смешно читать эти обвинения. Все, кто пишут про вождизм либо завидуют, либо исходят из своих корыстных интересов. Никто больше не сделал для развития внутренней политики страны и отдельных оппозиционных политиков больше, чем Навальный. Сейчас он безусловный лидер оппозиции не потому, что задавил всех остальных (это он что ли сажает в тюрьму альтернативных кандидатов или заставляет лениться и трусить лидеров партий?), а потому что он на настоящий момент действительно самый работоспособный кандидат, не бегающий на поклон в Кремль согласовывать позиции, округа и формулировки программы.

Поразительно также, как много слов написано в инстаграм, но ответ, будет ли Собчак участвовать в выборах, которые будут уже через полгода, так и не дан. Так будет или не будет?

Прокремлевские блогеры тем временем согласно заняли позицию "либералы сами придумали кандидатуру Собчак и сами же на нее набросились":

Константин Рыков

Знаете, как появился информационный миф о том, что Собчак планирует баллотироваться в президенты? Я эту историю наблюдал в Медиафильтре с самого начала и, честно говоря, не думал, что кто-то воспримет происходящее серьёзно.

Итак! На самом деле эту "новость" выдумала сама Ксюша и никакой "Источник в АП" ничего подобного не говорил и не утверждал.

Всё началось 31 августа. Когда "Актуальные комментарии" Алексей Чеснаков опубликовали материал: "Гендерный фактор" http://actualcomment.ru/gendernyy-faktor--1708310914.html

В этой статье автор рассуждал о потенциальных кандидатах женщинах в президенты, плюсах и минусах гендерного фактора в предвыборной гонке. Упоминалась среди прочих и Собчак.

Кстати, в этот же день на "АК" вышли ещё два отдельных комментария на эту же тему Kristina Potupchik и Алексея Фирсова.

Журналистка "Ведомостей" Оля Чуракова увидела анонс этого материала у себя во френдленте и решила развить тему.

Менее чем через сутки (уже ночью 1 сентября) в рубрике "Власть" был опубликован её текст: "Кандидатом в президенты России может стать женщина"

Вы меня спросите. А с чего я взял, что Чуракова решила развить тему "Актуальных комментариев"? Этот вывод я сделал из того, что Алексей Чеснаков и журналистка Ведомостей - друзья в Фейсбуке. А ещё потому, что в своём материале Оля Чуракова цитирует самого Алексея Александровича.

Обратите внимание! Ни материал "Актуальных комментариев", ни "Ведомостей" не содержал утверждения, что "Кремль или АП" рассматривают кандидатуру Собчак. Ксюша всего лишь упоминается в этих статьях среди остальных возможных кандидаток.

Откуда же взялось это утверждение? Его выдумала сама Ксюша. Опубликовав той же ночью у себя в Инстаграм опровержение: "Ведомости не посчитали нужным получить хоть какой-то комментарий от меня" https://www.instagram.com/p/BYfVTuaBb6Q/…

Так вышеперечисленные издания и не утверждали, что у Собчак есть какие-то договорённости с "Администрацией президента" и её кто-то "серьёзно рассматривает" кандидатом.

Заслуженная журналистка Собчак (намерено или по-глупости) просто перепутала рассуждения с утверждениями и закатила истерику на пустом месте.

Как это часто бывает, всем так понравился свежий хайп, что никто даже не стал обращать на это никакого внимания. Заработал моховик заголовков и блогерских рефлексий.

Но, самое забавное в этой истории - шизофреническая реакция Навального, который так перепугался политической конкуренции со своей бывшей "коллегой" по "Координационному Совету Оппозиции", что обрушился на неё с угрозами и проклятиями.

Михаил Ходорковский выступил с позиции "выборы все равно ненастоящие, так что какая разница":

Не вижу ничего «криминального» в том, чтобы использовать явно проигрышные псевдовыборы для подъема своей популярности (опять же для любого участника).

С пониманием отношусь к очевидному популизму Алексея и не считаю Ксению (или кого еще) глупее в подаче своей позиции обществу (реальные взгляды политиков часто не имеют к их декларациям никакого отношения:)

В этой связи меня огорчает, когда политические союзники вместо продвижения общей позиции уязвляют друг друга в глазах общества.

Самому мне пока ближе тактика «активного бойкота» с приходом на участки и протестным голосованием или вписыванием в бюллетень фамилии того же Навального, Собчак или иного человека (вне зависимости от факта регистрации).

Александр Рыклин считает, что Кремль своей цели уже добился:

Я думаю, что задача, которая формулировалась в АП при обсуждении идеи "А пусть Собчак тоже идет в президенты", фактически решена... Потому что успешное инициирование лукавой общественной дискуссии, почему кому-то можно баллотироваться, а кому-то возбраняется, сразу всех претендентов ставит на одну доску. А в этом и состояла цель! Вот вам Григорий Явлинский, чья партия блестяще выступила в Москве на муниципальных выборах, а вот демократка Ксения Собчак, она на проспекте Сахарова выступала, а вот Алексей Навальный, которого чуть в тюрьму не посадили... А какая между ними разница? А никакой! Мы же демократы, а не путинисты, мы граждан в избирательных правах (хоть активных, хоть пассивных) не ограничиваем... А станем ограничивать, так какая-нибудь умненькая-разумненькая Ирина Воробьева сей же час заголосит, - "А чем вы тогда от них отличаетесь"?!

Однако все это - чудовищное [свинское] лицемерие. По одной простой причине. Потому что нынешнее выдвижение Навального, (учитывая все обстоятельства), работает на разрушение фейкового путинского государства, а выдвижение Явлинского или Собчак (в любых обстоятельствах) работает на укрепление фейкового путинского государства... Вот и вся нехитрая развилка...

О том, что оппозиционный "спойлер" Кремлю вероятнее всего не понадобится, пишет в платном разделе Republic и Олег Кашин:

...Сейчас, после почти месяца циркулирования слухов о выдвижении, Ксения Собчак, по-хорошему, может уже никуда не выдвигаться – свою роль на выборах следующего года она и так уже отыграла. Пресса приводит впечатляющие списки людей, которым предлагали работать в штабе Собчак, и они отказались (а списка согласившихся, кажется, просто не существует), и это такой очень интересный социологический результат, исследование настроений самой влиятельной части «креативного класса» – люди, в том числе и относительно лояльные, в том числе работавшие в штабе Михаила Прохорова в 2012 году, ни на каких условиях не хотят работать на Собчак, очевидно понимая, что ничего хорошего им эта работа не принесет, то есть кремлевский «либеральный кандидат», кем бы он ни был, теперь обладает заведомо нулевым доверием «креативного класса». Из этого вообще-то можно сделать вывод, что никакие игры в «либерального кандидата» не имеют смысла для Кремля – зачем, если эта идея не находит поддержки в самом ядре ее целевой аудитории?