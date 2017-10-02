СМИ: губернатор Омской области объявил об отставке

Губернатор Омской области Виктор Назаров объявил о своей отставке на закрытом совещании регионального правительства. Об этом сообщает местный информационный портал Оm1.ru. Указа об отставке Назарова на сайте Кремля нет.

Пресс-секретарь губернатора Юлия Соколенко опровергла РБК информацию об отставке главы региона. Однако, по данным источников, сам Назаров сказал подчиненным, что уходит, а официальное решение администрации президента появится до конца недели.



За последнюю неделю свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей и Дагестана. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.