Сергей Михайлов (Михась) выиграл суд по иску к Навальному

Люблинский суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Сергея Михайлова (известного под кличкой Михась) к Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) и его основателю Алексею Навальному. Об этом сообщает ТАСС.

Суд обязал Навального в течение недели удалить материал под заголовком "Все-таки дарил Путин часы С. Михайлову, главе солнцевской ОПГ", который был опубликован в августе на сайте Навального, и дать опровержение. Кроме того, суд постановил взыскать с оппозиционера судебные расходы истца в размере17 тысяч рублей. Представитель ФБК сообщил "Медиазоне", что ответчики обжалуют решение суда.

Михайлов подал иск против Навального и ФБК в начале сентября. Ранее суд отказался удовлетворить предыдущий иск Михайлова, в котором он требовал опровергнуть сведения из фильма-расследования ФБК "Чайка", в котором его называют "криминальным авторитетом".

Летом прошлого года Михайлов воспользовался законом о так называемом праве на забвение. Поисковые системы Google и "Яндекс" ограничили выдачу результатов по запросам о его причастности к организованной преступности.