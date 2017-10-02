Дело крымского активиста Балуха отправили на новое расследование

Подконтрольный Кремлю Верховный суд аннексированного Россией Крыма отменил приговор проукраинскому активисту Владимиру Балуху и отправил дело на повторное расследование в новом составе суда. Решение принято по инициативе прокурора, который заподозрил судью районного суда, которая вынесла приговор, в личной заинтересованности в исходе дела, сообщает корреспондент Радио Свобода.

Мера пресечения в виде содержания Балуха под стражей остается в силе. Ранее активист жаловался на побои и жестокое обращение в изоляторе временного содкржания.

4 августа суд в Крыму приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей по обвинению в хранении взрывчатки и боеприпасов.

Балух был арестован в декабре минувшего года. Сотрудники ФСБ провели обыски дома у него и его матери. Следствие утверждает, что там нашли тротиловые шашки и патроны. Сам Владимир Балух на одном из заседаний заявил, что ему ранее угрожали подкинуть оружие.

В декабре 2013 года Владимир Балух вывесил над своим домом в крымском селе флаг Украины.