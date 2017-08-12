Крымский активист Балух рассказал об издевательствах в изоляторе

Крымский активист Владимир Балух, осужденный по обвинению в хранении взрывчатки и боеприпасов, пожаловался на побои и жестокое обращение в изоляторе временного содержания. Об этом накануне вечером сообщила "Крымская правозащитная группа".

Адвокат Балуха рассказал, что начальник изолятора ударил арестанта, оскорблял его нецензурной бранью и унижал по национальному признаку. Защита осужденного направила жалобу в российские правоохранительные органы.

Ранее украинские правозащитники обратились в Европейский суд по правам человека с заявлением, в котором говорится, что в преследовании Владимир Балуха участвовали высокопоставленные представители Федеральной службы безопасности России и прокуратуры аннексированного полуострова.

Подконтрольный Кремлю Раздольненский суд Крыма 4 августа приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима, а также назначил ему штраф в размере 10 тысяч рублей.

Проукраинский активист Владимир Балух был арестован в декабре минувшего года. Сотрудники ФСБ провели обыски дома у него и его матери. Следствие утверждает, что там нашли тротиловые шашки и патроны. Сам Владимир Балух на одном и заседаний заявил, что ему ранее угрожали подкинуть оружие.