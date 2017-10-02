Суд арестовал подозреваемых в подготовке терактов в Москве

Мещанский суд Москвы арестовал до 30 ноября Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова, которых задержали сотрудники Федеральной службы безопасности России. Они обвиняются в участии в террористической организации, незаконном обороте оружия и взрывных устройств.

В понедельник ФСБ заявила о задержании в Москве членов ячейки террористической группировки "Исламское государство". По информации спецслужбы, задержанные планировали устроить теракт в столичном регионе в сентябре. У них были изъяты предметы для изготовления взрывных устройств и огнестрельное оружие.

В конце июля в генпрокуратуре сообщили, что за последние полгода спецслужбы выявили 13 терактов, из которых 12 были пресечены. В апреле в вагоне метро Петербурга произошел взрыв, погибли 14 человек, около 50 были ранены. Следствие считает, что взрыв совершил террорист-смертник Акбаржон Джалилов, 22-летний уроженец Киргизии с российским гражданством. Всего по делу о теракте в Петербурге были задержаны 10 человек.

