Экспертный совет ВАК рекомендовал лишить Мединского ученой степени

Экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить министра культуры России Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Об этом в фейсбуке сообщил Иван Бабицкий, активист сетевого сообщества "Диссернет".

Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. Они потребовали лишить министра ученой степени.

В июле этого года диссертационный совет Белгородского государственного университета не нашел оснований считать работу Мединского ненаучной. Экспертный совет ВАК, несмотря на это заключение, рекомендовал лишить министра степени доктора исторических наук.

Теперь решение экспертного совета должны поддержать президиум ВАК и Министерство образования и науки.