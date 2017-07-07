Диссовет не нашел нарушений в диссертации Мединского

Диссертационный совет Белгородского государственного национального исследовательского университета не нашел в претензиях к диссертации министра культуры России Владимира Мединского оснований считать ее ненаучной, сообщает ТАСС.

Диссертационный совет должен был решить вопрос о лишении Мединского степени доктора исторических наук.

4 июля Мединский заявил, что не будет присутствовать на рассмотрении его диссертации. В своей статье, опубликованной в "Российской газете" министр написал, что "историки не бывают беспристрастны". После этого члены Вольного исторического общества потребовали лишить Мединского научной степени, назвав его статью "саморазобрачительной".

Мединский защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков" в 2011 году и получил ученую степень доктора наук. В апреле 2016 года группа ученых потребовала от Министерства образования и науки России лишить Мединского докторской степени, указав на многочисленные ошибки в его диссертации.

Претензии к работе должен был рассмотреть Уральский федеральный университет, однако сначала заседание диссертационного совета было перенесено, а затем рассмотрение вопроса перенесли в МГУ. Там работу Мединского не стали изучать по существу. Спустя месяц диссертационный совет МГУ закрыли. После этого рассмотрение научной работы Мединского перенесли в Белгородский государственный национальный исследовательский университет.

