Каталония: двойные стандарты Москвы. Эфир в 21:05

Референдум в Каталонии, приведший к насилию в автономной области (таков юридический статус этого туристического рая на карте Испании), на несколько дней оказался в центре общественного внимания и в России. На Западе Кремль обвиняют в стимулировании каталонского сепаратизма, пытающегося расколоть Испанию. Второй год подряд в Москву на международный форум "антиглобалистов" съезжаются сепаратисты со всего мира, в том числе и из Каталонии. Открыто поддержать референдум в Каталонии Кремль не решается, но, с другой стороны, пожар в европейском доме – праздник души для кремлевских пропагандистов, повод поупражняться в нравоучениях и позлорадствовать на тему "Вот он - закат Европы!".

В программе "Грани времени" - политолог Дмитрий Орешкин, публицист Зигмунт Дзеньчоловски, специальный корреспондент Радио Свобода в Испании Виктор Черецкий, корреспондент газеты "ABC" Рафаэль Морено.

Ведущий - Мумин Шакиров