Арест на 20 суток. Навальный в суде

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https://www.svoboda.org/a/28769922.html
Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к административному аресту на 20 суток. Оппозиционера признали виновным в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии".
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