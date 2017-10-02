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Политика

Арест на 20 суток. Навальный в суде

Арест на 20 суток. Навальный в суде
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Симоновский суд Москвы приговорил Алексея Навального к административному аресту на 20 суток. Оппозиционера признали виновным в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии".

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