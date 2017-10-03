ООН призывает Мадрид решить проблему Каталонии демократически

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал испанские власти урегулировать ситуацию в Каталонии при помощи демократических мер. Он также призвал Мадрид провести "тщательное и беспристрастное" расследование всех актов насилия, которые произошли в день референдума о независимости Каталонии 1 октября. Об этом говорится в сообщении на сайте ООН.

Ранее Европейский союз также призвал правительство Испании перейти от конфронтации к диалогу и найти решения для выходя из кризиса.



Накануне власти Каталонии заявили, что 90 процентов избирателей проголосовали за независимость региона от Испании. Премьер-министр Испании Мариано Рахойзаявил, что референдум противоречит "закону, праву и Конституции". Еврокомиссия также назвала проведенный референдум незаконным. Однако не осудила насилие над каталонскими избирателями со стороны присланных Мадридом полицейских.

В Каталонии сегодня ожидается всеобщая забастовка в знак протеста против действий полиции в день голосования. По последним данным, в результате столкновений пострадали более тысячи человек – гражданских лиц и сотрудников полиции. В то же время крупные профсоюзные объединения Испании отказались поддержать забастовку, хотя ранее собирались участвовать в ней. Причиной отказа стали высказывания главы Каталонии Карлеса Пучдемона, который заявил, что единственным выходом из ситуации он видит объявление независимости Каталонии. В профсоюзах считают, что для урегулирования конфликта необходимы переговоры с Мадридом.