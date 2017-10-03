Шведская академия объявит лауреата Нобелевской премии по физике

Шведская королевская академия 3 октября объявит имя лауреата Нобелевской премии по физике - это будет вторая Нобелевская премия 2017 года, которая будет обнародована на этой неделе. Академия должна объявить об этом в 11:45 утра по Пражскому времени.

В прошлом году Дэвид Дж. Таулесс, Ф. Дункан М. Холдейн и Дж. Майкл Костерлитц получили награду за свои достижения в области топологии, отрасли математики, которая занимается свойствами материала, которые остаются нетронутыми, когда объект растянут, скручен или деформирован.

2 октября трое американских ученых разделили Нобелевскую премию по физиологии и медицине за исследование того, как внутренние биологические часы организма человека - циркадные ритмы - адаптируются к различным этапам дня, влияя на сон, поведение, уровни гормонов, температуру тела и метаболизм.

Лауреаты Нобелевской премии в области химии, литературы и мира будут объявлены позднее на этой неделе. Премии по экономике должна быть объявлена на следующей неделе.

За исключением премии по экономики, награда была учреждена шведским промышленником Альфредом Нобелем (1833-96), изобретателем динамита. Награды присуждаются 10 декабря, в годовщину смерти Нобеля.

Денежное содержание премии в этом году составляет 9 миллионов крон (1,1 миллиона долларов) каждый.