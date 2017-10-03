ЕСПЧ принял жалобы организаторов митинга 26 марта в Казани

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал восемь жалоб на действия властей, которые подали организаторы митинга против коррупции, состоявшегося в Казани 26 марта. Об этом сообщает сайт Idel.Реалии. Заявители считают, что российские власти нарушили их право на свободу собраний и выражения мнения.

26 марта в Казани прошел антикоррупционный митинг с требованием отставки главы российского правительства Дмитрия Медведева. В нем приняли участие более полутора тысяч человек.

Местные власти посчитали акцию несанкционированной, несмотря на решение суда в пользу её организаторов. В отношении главы казанского штаба Алексея Навального Эльвиры Дмитриевой был возбуждено административное дело за организацию несогласованного публичного мероприятия. Дмитриева считает, что привлечение её к ответственности "является местью российских властей за попытку критиковать их действия". Адвокат Ирина Хрунова отмечает, что власть наказывает именно тех, "кто посмел выйти за Навального​".

26 марта в России прошли акции против коррупции, поводом для которых стал фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального о незадекларированной недвижимости премьера Дмитрия Медведева.