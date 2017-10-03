Министр образования: в диссертации Мединского нет плагиата

Министр образования и науки России Ольга Васильева настаивает на том, что в диссертации Владимира Мединского нет плагиата. Также, по ее мнению, глава Министерства культуры России в научной работе "представил свое видение истории".

В интервью РИА "Новости" Васильева уточнила, что Высшая аттестационная комиссия (ВАК) рассмотрит вопрос о лишении Мединского ученой степени "через 2–3 недели". Она также заявила, что два диссертационных совета вынесли "положительное решение" в отношении научной работы министра культуры.

Накануне стало известно, что экспертный совет Высшей аттестационной комиссии (ВАК) рекомендовал лишить Владимира Мединского степени доктора исторических наук. Эксперты пришли к выводу, что автор "не открыл ничего нового" и игнорировал источники, которые противоречили "его тезисам", сообщает "Коммерсант".

Мединский в 2011 году защитил диссертацию на тему "Проблемы объективности в освещении российской истории второй половины XV–XVII веков". Группа специалистов историков подготовила заключение, в котором эта работа названа ненаучной и абсурдной. Они потребовали лишить министра ученой степени.