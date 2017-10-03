Сторонники Навального планируют массовые акции 7 октября

Сторонники Алексея Навального намерены 7 октября провести во многих городах России массовые пикеты с призывом освободить оппозиционера из-под административного ареста и допустить его на выборы президента России.

Навальный и начальник его предвыборного штаба Леонид Волков накануне были отправлены под административный арест сроком на 20 суток каждый, их признали виновными в призывам к участию в несогласованных акциях.

Штаб Навального, который намерен выдвинуть свою кандидатуру на выборах президента России в будущем году, призвал сторонников политика подавать заявки на проведение пикетов на субботу 7 октября.

Сам Навальный 7 октября собирался провести встречу со сторонниками в Петербурге. Он утверждает, что встреча согласована. Власти Петербурга утверждают, что это не так, и что акции сторонников Навального в центре города вообще согласовываться не будут. Штабу Навального также - в четвертый раз - отказали в согласовании акции в Казани на будущей неделе.

7 октября - день рождения президента России Владимира Путина, ему исполняется 65 лет. Навальный назвал свой арест "подарком Путину на юбилей".