Алексей Навальный и Леонид Волков арестованы на 20 суток каждый

Алексей Навальный и глава его предвыборного штаба Леонид Волков арестованы на 20 суток каждый. Решение по административному делу Навального выносил Симоновский суд Москвы, по делу Волкова – Савеловский суд.

Оппозиционеров признали виновными в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Они были задержаны 29 сентября перед митингом в Нижнем Новгороде. В тот же день их отпустили, обязав явиться в суд 2 октября.

Навальный назвал вынесенный ему сегодня приговор "подарком [президенту России Владимиру] Путину на юбилей" и призвал своих сторонников выйти на митинг в Санкт-Петербурге 7 октября. Волков в знак протеста объявил голодовку.

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