Новый посол США Хантсман вручил Путину верительные грамоты

Новый посол США в России Джон Хантсман во вторник вручил Владимиру Путину верительные грамоты. Он заявил, что "намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах".

Американский дипломат добавил, что намерен встретиться "с россиянами из самых разных сфер общества", чтобы "обмениваться взглядами" и "представлять американские ценности", говорится в официальном пресс-релизе посольства США.

Владимир Путин на церемонии в Кремле отметил, что отношения между Москвой и Вашингтоном "не могут вызывать удовлетворения", и предложил изменить их в сторону "предсказуемых и взаимовыгодных".

Джон Хантсман – бывший губернатор штата Юта и посол в Китае – прибыл в Москву накануне. Сенат США утвердил его кандидатуру на должность посла в России в минувший четверг.

Ранее выступая на слушаниях в Сенате, Хантсман назвал политику Москвы одним из главных внешнеполитических вызовов для США. По его словам, Россия продолжает угрожать безопасности и стабильности в Европе, нарушая суверенитет соседних государств. Хантсман также заявил, что Москва "несомненно вмешивалась" в президентские выборы в США в 2016 году, и подчеркнул, что готов поднять этот вопрос перед российскими властями.

Кремль вмешательство отрицает. Предыдущих послов США – Майкла Макфола и Джона Теффта – прокремлевские СМИ обвиняли, в частности, в организации продемократического протестного движения в России. В Госдепартаменте США, в свою очередь, утверждают, что на американских дипломатов оказывали давление российские спецслужбы.