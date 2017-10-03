Премию ТЭФИ дадут автору программы РЕН-ТВ о плоской Земле

Лауреатом премии ТЭФИ-2017 стала программа канала РЕН-ТВ "Военная тайна", которую ведет Игорь Прокопенко, также являющийся автором передачи о плоской Земле. Об этом сообщает агентство ТАСС.

В последние годы канал РЕН-ТВ активно пропагандирует антизападные и прокремлевские взгляды, в том числе и через программу "Военная тайна". Самого ее ведущего неоднократно критиковали за распространение непроверенной и лженаучной информации.

Выпуск программы "Самые шокирующие гипотезы", озаглавленный "А Земля-то плоская!" вышел в эфир 25 сентября. В нем было приведено несколько доводов в пользу неоднократно опровергнутой теории о том, что Земля является не шарообразной планетой, а плоскостью или диском. Выход программы в эфир без какого-либо научного комментария вызвал множество негативных и сатирических комментариев в социальных сетях.