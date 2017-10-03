Подаренную Сечиным Улюкаеву колбасу уничтожили

Следствие уничтожило колбасу из подарочной корзинки, которую глава "Роснефти" Игорь Сечин передал бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву в день его задержания. Об этом русской службе Би-би-си рассказала адвокат Улюкаева Виктория Бурковская.

По ее словам, это было сделано по ходатайству следствия об уничтожении вещественного доказательства как скоропортящегося еще в мае. Сама корзинка осталась среди вещдоков и будет представлена суду, передает "Интерфакс".

В начале сентября в суде была представитель обвинения обнародовал аудиозапись разговора Сечина и Улюкаева, где упоминалась корзинка. Улюкаев пояснил, что в корзинах от Сечина должны были находиться фрукты, вино и колбаски. По его словам, Сечин увлекается охотой и часто дарит колбасу из убитой им дичи. То же самое бывший глава Минэкономразвития сообщил сотрудникам ФСБ, когда его задержали. "Бойтесь данайцев и дары приносящих. Бойтесь данайцев, приносящих колбайцев", – заявил Улюкаев, комментируя аудиозаписи. Сечин назвал обнародование записи их разговора "профессиональным кретинизмом".

Алексей Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, чиновник вымогал два миллиона долларов за положительную оценку сделки по покупке "Башнефти". Сам экс-министр отвергает обвинения. Он утверждает, что его задержание – это провокация со стороны главы "Роснефти" Игоря Сечина и ФСБ. В настоящее время Улюкаев находится под домашним арестом.

