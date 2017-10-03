Европейский университет в Петербурге стал НИИ

Европейский университет в Санкт-Петербурге изменил свой статус с вуза на научно-исследовательский институт. Такие меры приняты на время получения образовательной лицензии, которой вуз лишился в конце июля, сообщает ТАСС.

Представители Европейского университета пояснили, что у вуза больше не осталось студентов. Десять процентов перевелись в другие учебные учреждения, остальные отчислены. В новом статусе Европейский университет будет заниматься просветительной экспертной повесткой.

В конце сентября Рособрнадзор отказал Европейскому университету в получении новой образовательной лицензии. От прежней университет отказался сам, когда проиграл все суды Рособрнадзору, хотя само ведомство признавало, что вуз устранил все его претензии.

Европейский университет был основан в 1994 году при поддержке первого мэра Петербурга Анатолия Собчака. Одним из учредителей вуза является бывший министр финансов Алексей Кудрин. В вузе по программам магистратуры и аспирантуры учатся около 200 студентов.

