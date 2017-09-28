Европейскому университету в Петербурге не выдали лицензию

Рособрнадзор отказал Европейскому университету в Петербурге в получении новой образовательной лицензии. От прежней университет отказался сам, когда проиграл все суды Рособрнадзору, хотя само ведомство признавало, что вуз устранил все его претензии. По словам руководства университета, чиновники ведомства дали понять, что проще будет отозвать лицензию и затем получить новую, но эта схема не сработала: Рособрнадзор отказался выдать новую лицензию из-за претензий к состоянию нового здания, в которое университет вынужден был переехать. Дело в том, что к претензиям со стороны Рособрнадзора добавился удар со стороны городского комитета имущественных отношений, который потребовал от Европейского университета освободить занимаемаемый им с 1994 года особняк Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице.

Профессор Европейского университета, антрополог Илья Утехин сожалеет о таком развитии событий, поскольку теперь окончательно стало ясно, что в этом году учить новых студентов они не смогут – прием сорван. Все же Илья Утехин не теряет надежды на получение лицензии – если она будет получена хотя бы в октябре, то можно будет доучить второкурсников, которые ждут возобновления учебного процесса. По словам Утехина, в документе, полученном от Рособрнадзора, весьма расплывчато сформулированы претензии к новому зданию, так что устранить их заведомо невозможно, а все вместе выглядит издевательством над здравым смыслом. Университет планирует обратиться в ведомство за разъяснениями и снова подавать документы на лицензию.

Илья Утехин не отрицает, что гонения на Европейский университет могут объясняться свободомыслием его профессоров. Он считает, что бюрократическая машина, запущенная на уничтожение одного из лучших учебных заведений страны, демонстрирует избирательное правоприменение – то же самое, которое имело место в 2008, когда университет тоже пытались закрыть. Но тогда у гонений отыскалась конкретная причина, сегодня ситуация гораздо сложнее – похоже, самим своим духом, атмосферой, демонстративным неучастием в коррупционных схемах Европейский университет не вписывается в сложившуюся систему российского образования.