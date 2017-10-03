Соединенные Штаты опровергли "взлом" консульства России в Сан-Франциско

Соединенные Штаты отвергли обвинения в "незаконном проникновении" на территорию российской дипсобственности в Сан-Франциско. Госдепартамент США заявил, что охрана зданий просто проверила, покинули ли дипломаты и их семьи резиденцию в оговоренный срок.

Представитель Госдепартамента Хизер Нойерт подчеркнула, что осмотр прошел без взлома замков или участия спецслужб. Власти США предоставили россиянам дополнительное время до 1 октября, чтобы освободить помещения, отметила Нойерт.



Накануне МИД России выразил протест в связи с действиями американских властей и назвал произошедшее "захватом" консульства в Сан-Франциско. Российская сторона утверждала, что двери помещений якобы взломали.

В конце июля Кремль потребовал от США сократить количество сотрудников американского посольства и генконсульств в России – в ответ на расширение Конгрессом санкций против Москвы. Вашингтон заявил, что прекращает работу российского генерального консульства в Сан-Франциско и представительств в Вашингтоне и Нью-Йорке. Бывший посол США в России Джон Теффт в интервью Радио Свобода назвал ложными сообщения о давлении на представителей российской дипмиссии.