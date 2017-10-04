Суд в Греции одобрил экстрадицию в США россиянина Винника

Суд в Греции одобрил экстрадицию в США россиянина Александра Винника, которого подозревают в киберпреступлениях. Соединенные Штаты разыскивают его по делу о мошенничестве с биткойнами на сумму в 4 миллиарда долларов.

Трибунал, состоящий из троих судей, постановил, что 37-летний Винник должен быть отправлен в Соединенные Штаты после запроса о выдаче. Россиянин был арестован во время отпуска на севере Греции в июле. Он имеет право обратиться в Верховный суд этой страны.

Власти США обвиняют Александра Винника в запуске многомиллиардной цифровой сети отмывания денег и причастности к отмыванию денег от преступных доходов. Все обвинения он отрицает. Россия также добивается экстрадиции Винника по другим обвинениям в мошенничестве.

Пытаясь противодействовать его экстрадиции в Соединенные Штаты, адвокаты Винника заявили, что он не будет оспаривать российскую просьбу, которая также будет рассмотрена судом. Дата заседания пока не установлена.