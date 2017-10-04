Старообрядческий храм в Москве включили в программу "реновации"



Московские власти включили в программу так называемой реновации здание, которое раньше было старообрядческим собором Успения Пресвятой Богородицы. Об этом рассказал координатор "Архнадзора" Константин Михайлов.

Сейчас в здании, построенном в 1908 году, находится общежитие московского завода "Станколит". Решение включить его в список домов, которые будут снесены по программе "реновации", было принято на собрании жильцов дома. В списке здание, которое является объектом культурного наследия, появилось 3 октября.

В "Архнадзоре" надеются, что здание не будет снесено, и московские власти после отселения жильцов и реновации вновь превратят его в собор. Храм был закрыт в 1935 году , в нем снесли главы и колокольню, а затем перестроили.

Всего по программе реновации планируется снести более пяти тысяч домов. Большая часть из них – пятиэтажки. Согласно принятому этим летом законопроекту, жильцы сносимых домов получат новые квартиры в тех же районах. Общая стоимость программы реновации оценивается в три триллиона рублей. В Москве неоднократно проходили акции протеста против реновации.