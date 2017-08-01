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Собянин: в рамках реновации в Москве снесут 5144 дома

Архивное фото

Власти Москвы утвердили окончательный список домов, которые снесут в рамках так называемой реновации. В него попали более пяти тысяч домов, сообщил глава города Сергей Собянин. Он отметил, что программа по сносу пятиэтажек "рассчитана до 2032 года".

В рамках реновации власти Москвы обещают предоставить жителям попавших под снос домов "равнозначные" квартиры в новостройках. Программа расселения вызвала недовольство многих москвичей. Несмотря на это, 1 июля закон о реновации подписал президент Владимир Путин.

Стоимость реновации оценивается в три триллиона рублей.

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