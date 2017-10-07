Майя и ее оппоненты. Эфир в 16:05

Детская книжка "Майя и ее мамы" неожиданно стала предметом оживленной дискуссии в украинском обществе. Об общественных настроениях и о том, как реагировать на экстремизм, Виталий Портников беседует с автором книги писательницей Ларисой Денисенко. Эфир в 16:05.