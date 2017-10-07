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Дороги к свободе

Майя и ее оппоненты. Эфир в 16:05

Иллюстрация из книги Ларисы Денисенко "Майя и ее мамы"

В эфире Радио Свобода - Лариса Денисенко, автор книги "Майя и ее мамы"

Детская книжка "Майя и ее мамы" неожиданно стала предметом оживленной дискуссии в украинском обществе. Об общественных настроениях и о том, как реагировать на экстремизм, Виталий Портников беседует с автором книги писательницей Ларисой Денисенко. Эфир в 16:05.

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