Майя и ее оппоненты. Эфир в 16:05

В эфире Радио Свобода - Лариса Денисенко, автор книги "Майя и ее мамы"
Детская книжка "Майя и ее мамы" неожиданно стала предметом оживленной дискуссии в украинском обществе. Об общественных настроениях и о том, как реагировать на экстремизм, Виталий Портников беседует с автором книги писательницей Ларисой Денисенко. Эфир в 16:05.
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