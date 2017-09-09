Другое тысячелетие. Эфир в 16:05

К 25-летию установления дипломатических отношений между Украиной и Россией «Дороги к свободе» предлагают слушателю специальный цикл программ. Гость сегодняшнего эфира – бывший министр иностранных дел Украины, глава Центра изучения России Владимир Огрызко. Эфир в 16:05.