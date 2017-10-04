Трамп обвинил NBC во лжи из-за сообщений о конфликте с Тиллерсоном

Президент США Дональд Трамп обвинил американский телеканал NBC в распространении фальшивых новостей и потребовал извинений.

Глава Белого дома написал в твиттере, что канал опубликовал недостоверную информацию о его разногласиях с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

Ранее в среду, 4 октября, Тиллерсон опроверг сообщение NBC о том, что он планировал уйти в отставку из-за конфликта с Трампом. Он подчеркнул, что по-прежнему "остается привержен президенту".

Телеканал со ссылкой на источники утверждал, что глава Госдепартамента был намерен покинуть свой пост еще летом, но после уговоров вице-президента Майка Пенса остался. Пенс также позднее назвал эту информацию неправдивой.

Трамп уже ранее критиковал американскую либеральную прессу. К примеру, на первой пресс-конференции в должности президента США Трамп обвинил канал CNN в распространении фальшивых новостей и отказался отвечать на вопросы их журналиста.