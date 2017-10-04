В нескольких городах России запретили акции в поддержку Навального

Власти нескольких городов России запретили сторонникам Алексея Навального проводить акции в поддержку оппозиционера 7 октября. В частности, мэрия Москвы отклонила сразу пять заявок на митинг в центре города. В уведомлениях были указаны несколько мест для проведения акции, однако все они были отклонены по неким "объективным причинам", сообщает ТАСС.
В Санкт-Петербурге оппозиционная акция 7 октября также запрещена – в среду суд отклонил жалобу местного предвыборного штаба Навального на отказ мэрии согласовать митинг на Марсовом поле.
В Калуге, Кемерово, Воронеже и Томске власти отказали сторонникам Навального даже в проведении пикета. В частности, в Калуге причиной запрета стало то, что на пикете не будет самого "объекта пикетирования" – Навального. Власти Воронежа, в свою очередь, заявили, что акция в поддержку оппозиционера якобы "является незаконной предвыборной агитацией".
В настоящее время сторонникам Навального разрешили проводить пикет только в Екатеринбурге.
Сам Навальный и глава его предвыборного штаба Леонид Волков находятся под арестом. 2 октября суд признал их виновными в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Оппозиционеров поместили под стражу на 20 суток каждого. Навальный считает, что его арест связан именно с намерением провести митинг в Петербурге – 7 октября президенту Владимиру Путину, который родился в этом городе, исполнится 65 лет.
Оппозиционер призывает своих сторонников по всей России выйти в субботу на акции протеста. Главное требование – допуск Навального к участию в выборах президента в 2018 году. Как ожидается, акции пройдут в 80 городах страны – там, где открыты предвыборные штабы политика.
В Москве сторонники Навального намерены провести несанкционированное шествие по Тверской улице. Последний раз подобная акция проходила 12 июня. Ее участники выступали против коррупции. Тогда были задержаны около тысячи человек.
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