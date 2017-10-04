Суд в Петербурге отклонил жалобу на отказ согласовать митинг Навального

В Санкт-Петербурге суд отклонил жалобу сторонников оппозиционера Алексея Навального на отказ властей согласовывать митинг на Марсовом поле. Об этом сообщило интернет-издание "Фонтанка". Ранее Навальный призвал своих сторонников по всей России 7 октября выйти на акции протеста с требованием допустить оппозиционера к участию в выборах президента страны в 2018 году. Митинг в Петербурге Навальный назвал "главным мероприятием".

Своих сторонников в Москве оппозиционер призывает выйти на шествие по Тверской улице. Он заявил, что власти города отказались согласовывать митинг на Пушкинской площади, не предоставив альтернативную площадку. Поэтому, по словам Навального, акция на Тверской улице является законной. Всего, как ожидается, акции в поддержку оппозиционера пройдут в 80 городах страны – там, где открыты предвыборные штабы политика.

Сам Навальный и глава его предвыборного штаба Леонид Волков в настоящее время находятся под административным арестом. 2 октября суд признал их виновными в "неоднократных призывах к участию в несогласованном публичном мероприятии". Оппозиционеров поместили под стражу на 20 суток каждого. Навальный считает, что его арест связан именно с акцией в Петербурге – 7 октября президенту Владимиру Путину исполнится 65 лет.