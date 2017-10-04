Путин отправил в отставку губернатора Приморского края

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский ушёл в отставку. Указ об освобождении его от должности подписал президент России Владимир Путин. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко. Ранее он занимал должность генерального директора государственного предприятия "Росморпорт".

В конце сентября свои посты покинули главы Ненецкого автономного округа, Красноярского края, Нижегородской и Самарской областей и Дагестана. СМИ ранее сообщали, что Кремль в ближайшее время намерен сменить глав около 10 регионов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя серию отставок губернаторов, назвал ее "ожидаемым и востребованным процессом". Новые главы регионов, по словам Пескова, "молодые широкопрофильные специалисты".