В Киеве задержали корреспондента российского телеканала НТВ Вячеслава Немышева. Его подозревают в совершении некого уголовного правонарушения, сообщает "Интерфакс". Правоохранительные органы Украины официально пока не подтвердили эту информацию.

В августе в Киеве была задержана сотрудница "Первого канала" Анна Курбатова. Ее обвинили в "пропаганде, манипулировании общественно значимой информацией и тенденциозном изложение событий". Курбатову выдворили из Украины и на три года запретили ей въезд в страну.