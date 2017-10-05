У сотрудников "Открытой России" проходят обыски по делу ЮКОСа

Утром 5 октября к сотрудникам основанной Михаилом Ходорковским "Открытой России" пришли следователи с постановлением об обыске по делу ЮКОСа, которое было возбуждено ещё в 2003 году. Об этом сообщается на сайте организации.

Обыски проводятся в квартире у главного редактора "Открытой России" Вероники Куцылло, у родителей председателя одноименного движения Александра Соловьёва, у системного администратора редакции Артёма Минича и у дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.

Как написал в твиттере Соловьёв, в 2003 году, когда было возбуждено дело, он учился в 8 классе. В ходе обыска у него изъяли телефон, компьютер и цифровой фотоаппарат-мыльницу.

По неподтвержденным сообщениям, обыски проходят также у бывшего сотрудника "Открытой России" Николая Левшица и руководителя проекта "Открытые выборы" Тимура Валеева.

Создатель "Открытой России" бывший совладелец ЮКОСа Михаил Ходорковский. В 2005 году он был приговорен к восьми годам лишения свободы по обвинению в хищениях и неуплате налогов.

В феврале был проведён обыск в квартире журналистки и правозащитницы Зои Световой. Он был санкционирован Басманным судом и проводился "по делу ЮКОСа и "Открытой России". Ранее некоторые сотрудники движения были допрошены по делу ЮКОСа.

27 апреля прошёл обыск в московском офисе движения "Открытая Россия". Постановления об обыске не было. В полиции объяснили свои действия поступившим звонком о том, что в штабе движения якобы находится запрещенная литература.

За день до этого министерство юстиции по требованию Генеральной прокуратуры внесло организацию "Открытая Россия", зарегистрированную в Великобритании, в перечень "нежелательных". В Генпрокуратуре уточнили, что решение ведомства не отразится на деятельности одноименного движения в России.