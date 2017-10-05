Палата общин парламента Канады одобрила "закон Магнитского"

Нижняя палата парламента Канады одобрила в окончательном чтении , "закон о жертвах коррумпированных иностранных чиновников", который также называют "законом Магнитского".

Документ предусматривает замораживание активов и запрет на въезд в страну для лиц, которых власти Канады считают причастными к нарушениям прав человека и коррупционным преступлениям.

Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд поблагодарила депутатов за единодушную поддержку и назвала принятый закон важным прогрессом.

Теперь закон должен быть утвержден верхней палатой канадского парламента – Сенатом.

В МИД России уже заявили, что Москва не оставит без ответа принятие в Канаде закона "имени Сергея Магнитского" и расширит санкционные списки канадцев.

"Акт Магнитского" назван в память о скончавшемся в московском СИЗО в 2009 году юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ был принят Конгрессом США в конце 2012 года и позднее расширен. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных, по мнению Вашингтона, к нарушениям прав человека.