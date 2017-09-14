Европарламент призвал ввести санкции против россиян из списка Магнитского

Европейский парламент призвал Евросоюз ввести санкции в отношении 32 российских чиновников, которых считают причастными к уголовному преследованию юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Это следует из резолюции о борьбе с коррупцией, принятой Европарламентом 13 сентября.



За документ проголосовали 578 депутатов, против - 19, еще 68 - воздержались. Парламентарии предлагают запретить лицам, внесенным в "список Магнитского" въезд в страны Евросоюза и заморозить их европейские активы.

"Акт Магнитского" назван в память о скончавшемся в московском СИЗО в 2009 году юристе фонда Hermitage Capital Сергее Магнитском, который раскрыл схему крупных хищений из российского бюджета. Документ был принят Конгрессом США в конце 2012 года и позднее расширен. Он предусматривает визовые и экономические санкции в отношении россиян, причастных – по мнению Вашингтона – к нарушениям прав человека.

Европейский парламент одобрил список из 32 россиян еще в 2014 году и с тех пор неоднократно призывал ЕС ввести санкции против них.