Следствие связало обыски в "Открытой России" с иностранными средствами

В Следственном комитете России объяснили обыски в "Открытой России" получением финансирования от организаций, признанных в России нежелательными.

В ведомстве утверждают, что следователи располагают доказательствами, которые якобы позволяют признать нежелательными четыре неназванных иностранные организации. Эти структуры, по версии следователей, связаны с финансированием индивидуальных предпринимателей и других лиц, действующих от имени "Открытой России".

При этом в пресс-службе Следственного комитета подтвердили, что обыски также связаны с расследованием дела о хищениях акций ЮКОСа.

Михаил Ходорковский у себя в Твиттере написал, что действия властей не остановят работу организации, но помогают "понять, кого и от кого на самом деле защищают наши спецслужбы". К этому сообщению он приложил недавно опубликованный "Открытой Россией" ролик "пять фактов о кадыровской Чечне", приуроченный ко дню рождения Рамзана Кадырова. В нем, в частности, говорится, что глава Чечни создал в республике режим, пользующийся "полной безнаказанностью" и может быть причастен к убийствам Немцова, Политковской и братьев Ямадаевых.

Обыски как минимум у семи сотрудников "Открытой России" начались в четверг утром. Дело ЮКОСа, в рамках которого они проводятся, было возбуждено в 2003 году.