Верховная Рада отправила на доработку законопроект о реинтеграции Донбасса

Верховная Рада Украины поддержала законопроект о реинтеграции Донбасса, но отправила его на доработку. Как сообщает агентство УНИАН, положение о Минских договорённостях предложили заменить словами о резолюции Совета безопасности ООН, в которой говорится о поддержке Минских соглашений.

Неотложный законопроект о срочном восстановлении суверенитета Киева над территориями Донецкой и Луганской областей внёс на рассмотрение президент Украины Пётр Порошенко. Документ зарегистрировали в парламенте после консультаций с иностранными партнерами, в том числе с Францией, Германией и США.

Если закон будет принят, за Россией будет закреплён статус "страны-агрессора", а отдельные районы Донецкой и Луганской областей будут признаны "оккупированными". Законопроект также определяет Минские договоренности как приоритетные при проведении мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины.

Разработчики законопроекта по реинтеграции Донбасса настаивают на его принятии до 18 октября. В этот день истекает трехлетний срок действия прежнего закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Этот документ, в частности, предполагал специальные полномочия местной власти, проведение выборов и амнистию пророссийским сепаратистам.

