Порошенко просит Раду срочно принять закон о реинтеграции Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду как неотложный законопроект о срочном восстановлении суверенитета Киева над территориями Донецкой и Луганской областей, находящимися под контролем сепаратистов. Документ был зарегистрирован в парламенте в среду после консультаций с иностранными партнерами, в том числе с Францией, Германией и США.

Законопроект законодательно закрепляет статус Российской Федерации как "страны-агрессора", признает отдельные районы Донецкой и Луганской областей "оккупированными" и определяет Минские договоренности как приоритетные при осуществлении мероприятий по восстановлению территориальной целостности Украины.

"Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях", – говорится в документе. В нем также отмечается, что руководство всеми ведомствами по защите от российской агрессии в Донбассе возлагается на Объединенный оперативный штаб Вооруженных Сил Украины.

Принятие этого документа, по мнению его авторов, усилит позиции Киева в Международном суде ООН и поможет украинским властям согласовать формат будущей миротворческой операции ООН в Донбассе без участия в ее составе россиян.

Разработчики законопроекта по реинтеграции Донбасса настаивают на его принятии до 18 октября, когда истекает трехлетний срок действия прежнего закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей". Этот документ, в частности, предполагал специальные полномочия местной власти, проведение выборов и амнистию сепаратистам.

По словам вице-спикера Верховной Рады Оксаны Сыроид, западные партнеры призывают депутатов проголосовать за новый закон из-за его положения о пролонгации старого, чтобы не дать повод Кремлю в очередной раз обвинить Украину в невыполнении Минских соглашений по Донбассу.

Предложенный Порошенко законопроект может быть рассмотрен в Раде уже 5 октября, сообщает корреспондент Радио Свобода.