Европейская прокуратура заработает в 2020 году

Европарламент утвердил решение о создании Европейской прокуратуры.

Новое ведомство будет расследовать дела, связанные с неправомерным использованием бюджетных средств и махинации с налогами в крупных масштабах. В настоящее время расследованием финансовых махинаций обычно занимаются национальные прокуратуры отдельно взятых стран.

Европейская прокуратура разместится в Люксембурге и начнет свою работу в 2020 году. В его создании участвуют 20 из 28 стран Евросоюза. Все они направят в новое ведомство по прокурору. К работе прокуратуры позднее смогут присоединиться и другие государства ЕС.

Дискуссии о создании ведомства велись в течение многих лет. По данным Еврокомиссии, мошенничество с налогом на добавочную стоимость наносит ущерб экономике ЕС на 50 миллиардов евро.