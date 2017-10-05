Кадзуо Исигуро: Нобелевская премия - "великая честь"

Британский писатель Кадзуо Исигуро заявил, что присуждение ему Нобелевской премии по литературе стало "великой честью" и что он "идет по стопам величайших авторов". Об этом сообщает британская телерадиовещательная корпорация Би-Би-Си в четверг.

62-летний автор романа "Остаток дня", родившийся в Японии и выросший в Великобритании, был назван одним из членов Шведской академии, присудил ему премию, "изысканным романистом". Исигуро заявил Би-би-си, что премия была "ошеломляюще лестной", передает телеканал на своем веб-сайте. Он сказал, что надеется, что премия станет силой добра.

По его словам, мир находится в очень неопределенном моменте. Исигуро выразил надежду, что все Нобелевские премии станут силой для чего-то позитивного в мире. "Я буду глубоко тронут, если смогу каким-то образом внести свой вклад вклад в позитивную атмосферу в очень неопределенное время", - заявил писатель.

Исигуро - один из самых знаменитых авторов современной художественной литературы в англоязычном мире, получивший четыре номинации на премию Букер и получивший премию 1989 года за роман "Остаток дня". В 2008 году The Times поместила его на 32-е место в списке 50 величайших британских писателей с 1945 года. Его седьмой роман "Захороненный великан" был опубликован 3 марта 2015 года как в Соединенных Штатах, так и в Соединенном Королевстве.

Казуо Исигуро родился в Нагасаки, Япония, 8 ноября 1954 года. Он приехал в Великобританию в 1960 году, когда его отец начал работать исследователем в Национальном институте океанографии и получил образование в гимназии для мальчиков в Суррее.